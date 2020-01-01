Гений: Роналду сравнялся с Атлетико Мадрид по количеству голов в Лиге чемпионов

Португалец продолжает забивать.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона.

Читай также: Ювентус - Лион 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Лидер туринского клуба Криштиану Роналду сумел оформить дубль в матче с французском клубе. Эти голы стали для него 129 и 130 в рамках Лиги чемпионов.

Таким образом, 35-летний форвард забил столько же голов, сколько и Атлетико Мадрид в рамках этого турнира. Кроме того, больше Роналду забивали лишь 22 команды.

Отмечается, что Криштиану в общей сложности забил 1,5% от всех голов в истории Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду впервые за 10 сезонов не вышел в 1/4 Лиги чемпионов.