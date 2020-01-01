Зидан: Сейчас я остаюсь тренером Реала
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
“В целом, это был хороший сезон. Нам не хватило несколько мелочей. Что касается меня и следующего сезона, сейчас нужно отдохнуть, а дальше посмотрим. Пока я остаюсь тренером мадридского Реала. Я здесь. Я в деле.
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Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. Мы имели возможность изменить ход противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания.
Это не самый лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Так что нужно просто поздравить Сити и двигаться дальше. Мы старались изменить ход противостояния, но нам это не удалось“, - цитирует Зинедина Зидана официальный сайт УЕФА.
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