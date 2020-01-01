Зидан: Сейчас я остаюсь тренером Реала

Француз подвел итоги Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

“В целом, это был хороший сезон. Нам не хватило несколько мелочей. Что касается меня и следующего сезона, сейчас нужно отдохнуть, а дальше посмотрим. Пока я остаюсь тренером мадридского Реала. Я здесь. Я в деле.

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Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. Мы имели возможность изменить ход противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания.

Это не самый лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Так что нужно просто поздравить Сити и двигаться дальше. Мы старались изменить ход противостояния, но нам это не удалось“, - цитирует Зинедина Зидана официальный сайт УЕФА.

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