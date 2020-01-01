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Роналду впервые за 10 сезонов не вышел в 1/4 Лиги чемпионов

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Тогда его также выбил Лион.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов туринский Ювентус дома обыграл Лион (2:1), но по сумме двух встреч вылетел от французского клуба. 

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Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду впервые за десять сезонов не будет выступать в четвертьфинале турнира.

В розыгрыше 2009/10 мадридский Реал с португальцем также покинул Лигу чемпионов после очного матча с Лионом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Лион.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лига чемпионов, футбол
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