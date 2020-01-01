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Сарри назвал причину вылета Ювентуса из ЛЧ

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Туринский клуб не сумел пробиться в 1/4.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от Лиона.

“К сожалению, мы вылетели из турнира из-за первого матча. А фактически - из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. После отличных результатов мы все равно выбываем.

Я думаю, что сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот“, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Лион.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Лига чемпионов, футбол
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