Сарри назвал причину вылета Ювентуса из ЛЧ

Туринский клуб не сумел пробиться в 1/4.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от Лиона.

“К сожалению, мы вылетели из турнира из-за первого матча. А фактически - из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. После отличных результатов мы все равно выбываем.

Я думаю, что сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот“, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Лион.