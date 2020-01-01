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Ювентус - Лион 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Туринский клуб вылетел по сумме двух встреч.

Ювентус - Лион: видео голов и обзор матча
Ювентус - Лион: видео голов и обзор матча
Getty Images

Туринский Ювентус вылетел из Лиги чемпионов от Лиона.

Французы вышли вперед уже в начале игры. Депай технично исполнил пенальти, который последовал после фола Бентанкура. До перерыва Роналду отыграл пропущенный мяч также с пенальти.

Во втором тайме Ювентус продолжал давить, что привело к огненному голу Криштиану с дальней дистанции. Португалец нанес идеальный удар с левой ноги в девятку. Однако на большее туринский коллектив не сумел претендовать. 

Лион вышел в 1/4 Лиги чемпионов благодаря домашней победе. В следующем раунде они сыграют с Манчестер Сити.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Ювентус - Лион 2:1

Голы: Депай, 9 - Роналду, 43, 60

Ювентус: Щесны — Куадрадо (Данило, 70), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Ремзи, 60), Рабио — Бернардески (Дибала, 70, Оливьери, 84), Игуаин, Роналду

Лион: Лопеш — Денайер (Андресен, 61), Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа (Тете, 90), Какере, Ауар (Мендес, 90), Корне — Экамби (Рене-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67)

Предупреждения: Куадрадо, Бентанкур, Сарри (Тренер), Ауар, Дюбуа, Депай, Лопеш, Корне, Какере, Марсал

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Теги: Ювентус, Лион, Лига чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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