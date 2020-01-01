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Манчестер Сити - Реал 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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"Горожане" вышли в 1/4 турнира.

Манчестер Сити - Реал: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Реал: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках ответной игры 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Сити дома обыграл Реал. 

На девятой минуте “горожане“ вышли вперед благодаря грубой ошибки Варана в своей штрафной площади. В средине тайма лидер “сливочных“ Бензема сравнял счет после навеса Родриго.

Во втором тайме Манчестер Сити взял мяч под свой контроль, чем позволил команде контролировать игру. На 69-й минуте Варан допустил вторую результативную ошибку. Француз хотел скинуть мяч головой на Куртуа, однако Жезус успел перехватить мяч и поразить ворота бельгийца.

После пропущенного мяча Реал так не сумел вернуться в игру, что привело к вылету команды из ЛЧ.

В 1/4 Манчестер Сити встретиться с Лионом, который выбил Ювентус.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Манчестер Сити — Реал 2:1 (первый матч — 2:1)
Голы: Стерлинг, 9, Габриэль Жезус, 69 — Бензема, 28

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родри (Отаменди, 89), Гюндоган — Стерлинг (Д. Силва, 81), Фоден (Б. Силва, 67), Габриэль Жезус

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Варан, Милитан, Менди — Модрич (Вальверде, 83), Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83)

Предупреждение: Модрич

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Теги: Манчестер Сити, Реал, Лига чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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