Лион сенсационно выбыл Ювентус из Лиги чемпионов

Туринский клуб не справился с французами.

В рамках ответной игры 1/8 Лиги чемпионов Ювентус дома принимал Лион.

В первом поединке французский клуб добыл минимальную победу (1:0).

Вторая игра началась с быстрого гола Лиона. На девятой минуте Депай уверенно реализовал пенальти, значительно увеличив шансы своей команды на выход в следующий раунд. Туринский коллектив еще до перерыва сравнял счет. На 43-й Роналду хладнокровно реализовал пенальти.

Второй тайм начался с атак Ювентуса. Такое давление оправдало себя. На 60-й минуте Криштиану нанес шикарный удар из-за штрафной площади с левой ноги. Португалец попал в девятку, чем удивил вратаря гостей.

Несмотря на большое давление хозяев, им так и не удалось забить третий гол, чтобы выйти в следующий раунд.

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В 1/4 Лион сразиться с Манчестер Сити, который переиграл мадридский Реал.

Ювентус - Лион 2:1

Голы: Роналду, 43, 60 - Депай, 9

Ювентус: Щесны — Куадрадо (Данило, 70), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Ремзи, 60), Рабио — Бернардески (Дибала, 70, Оливьери, 84), Игуаин, Роналду

Лион: Лопеш — Денайер (Андресен, 61), Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа (Тете, 90), Какере, Ауар (Мендес, 90), Корне — Экамби (Рене-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67)

Предупреждения: Куадрадо, Бентанкур, Сарри (Тренер), Ауар, Дюбуа, Депай, Лопеш, Корне, Какере, Марсал