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Манчестер Сити обыграл Реал и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Две ошибки своего защитника оставили Реал без Лиги чемпионов.
Манчестер Сити обыграл Реал и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити наставника Реала волновали два вопроса – поражение в первом матче в Мадриде 1:2, а также дисквалификация капитана и лидера команды Серхио Рамоса.

Как оказалось, проблемы создал Варан, место которого в основе как раз не подвергалось. Уже на девятой минуте Куртуа отдал передачу на Варана к угловому флажку, а вот позволил себя обокрасть Жезусу. Бразилец быстро отдал под удар Стерлингу, который легко отправил мяч в пустые ворота.

Спустя пару минут Милитао едва не повторил "подвиг" Варана, но его Стерлинг обокрал с нарушением правил. А вскоре и Куртуа выбил мяч на соперника, подарив тому возможность для острой атаки. Эти моменты говорят о нервозности игроков Реала на первых минутах, чего сложно было представить.

Ближе к середине тайма Реал успокоился и начал создавать свои моменты. Первый момент Бензема не реализовал – с его ударом в дальний угол справился Эдерсон. А вот на 28-й минуте Карим запустил по флангу Родриго, который финтом обыграл занявшего место на левом фланге обороны хозяев Канселу и вернул навесом на Бензема. Француз в борьбе с тремя защитника выбрал отличную позицию и пробил в противоход голкиперу, без шансов для Эдерсона.

На перерыв команды ушли при счете 1:1, что оставляло Реалу шансы как минимум на овертайм. Но эти шансы убил тот же Варан. Рафаэль слабо скинул на Тибо Куртуа. К мячу первым успел Жезус и с острого угла протолкнул круглого мимо голкипера.

Собственно, на этом игра закончилась. Реалу нужно было забивать дважды, но игроки Ман Сити грамотно взяли мяч под свой контроль и довели игру до победы.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Ман Сити сыграет с Лионом, который сенсационно выбил Ювентус. Игра пройдет уже 15 августа в Португалии.

Манчестер Сити — Реал 2:1 (первый матч — 2:1)
Голы: Стерлинг, 9, Габриэль Жезус, 69 — Бензема, 28

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родри (Отаменди, 89), Гюндоган — Стерлинг (Д. Силва, 81), Фоден (Б. Силва, 67), Габриэль Жезус

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Варан, Милитан, Менди — Модрич (Вальверде, 83), Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83)

Предупреждение: Модрич

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