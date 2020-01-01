Гаттузо: Барселона будет очень мотивированной, мы должны выйти и дать ей бой

Наставник неаполитанцев отметил, что его команда не должна бояться соперника.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны.

“Мы знаем уровень Барселоны, так что нам нужно провести очень сильный матч как в плане техники, так и в плане тактики. И даже этого может быть недостаточно для успеха. У меня есть четкое видение футбола, в который я хочу играть. Я добился успеха как футболист, игравший совсем в другой манере, чем та, которую предпочитаю сейчас.

Барселона ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной. Это команда, которая привыкла побеждать. Завтра мы должны “подняться на Эверест“. Такие матчи важны для молодых игроков нашей команды. Мы не должны бояться. Мы должны выйти и дать им бой.

В первом матче мы активно атаковали соперников, когда они владели мячом. Мы должны грамотно играть как с мячом, так и без него“, - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона - Наполи состоится в субботу, 8 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью - 1:1.