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Зинченко не попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч против Реала

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Украинец начнет поединок на скамейке запасных.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Сегодня, 7 августа, Манчестер Сити примет мадридский Реал в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

Главные тренеры команд уже назвали стартовые составы команд на поединок. Украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Фоден, Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Силва, Марез, Отаменди, Эрик Гарсия, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Варан, Милитао, Карвахаль - Модрич, Каземиро, Кроос - Азар, Бензема, Родриго

Запасные: Ареола, Альтубе, Начо, Марсело, Вальверде, Лукас Васкес, Йович, Асенсио, Браим Диас, Иско, Винисиус Жуниор, Хави

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, в первом матче Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу. 

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Реал, Манчестер Сити, Лига чемпионов
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