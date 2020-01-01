Ювентус - Лион: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ювентус примет Лион в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В пятницу, 7 августа, Ювентус примет Лион в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Турина на стадионе Альянц Стадиум и будет проходить без зрителей.

В первом матче французский клуб неожиданно одержал победу над туринцами со счетом 1:0. Этот поединок состоялся до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Ювентусу.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Маурицио Сарри можно поставить с коэффициентом 1.47, в то время как триумф французского коллектива оценили в 7.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.40.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Ювентуса - 1.45, победа Лиона - 7.00, ничья - 4.50.

Отметим, что за последние 10 лет команды провели между собой 6 матчей - Ювентус одержал 4 победы, один триумф на счету Лиона, и одна встреча завершилась вничью.

Напомним, матч Ювентус - Лион состоится 7 августа в 22:00 по киевскому времени.