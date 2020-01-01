Лацио получил путевку в Лигу чемпионов благодаря вылету Ромы из Лиги Европы

"Орлы" все же выступят в главном еврокубковом турнире.

Итальянский Лацио стал обладателем путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это стало возможным после вылета Ромы из Лиги Европы от Севильи (0:2).

Ранее места в ЛЧ от Италии гарантировали себе Ювентус, Интер, Аталанта. А вот положение “орлов“, занявших четвертое место в Серии А, было под вопросом - если бы Наполи выиграл Лигу чемпионов в этом году, а Рома - Лигу Европы, то Лацио потерял бы место в еврокубках.

Стоит сказать, что Рома получила путевку в групповой этап Лиги Европы благодаря занятому пятому месту в чемпионате Италии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Рома.