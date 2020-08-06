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Зидан: Бэйл предпочел не играть против Манчестер Сити, это личное

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Валлиец пропустит ответный матч 1/8 Лиги чемпионов.
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Гарет Бэйл рассказал, почему в заявке команды на матч 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити не оказалось полузащитника Гарета Бэйла.

“Гарет предпочел не играть. Существует множество слухов, но это единственное, что я могу вам сказать. Это был личный разговор. Остальная часть нашего разговора должна оставаться между мной и ним. Такие вещи не должны выходить за двери раздевалки, наши отношения основаны на уважении“, - приводит слова Зидана Marca.

В пятницу, 7 августа, “горожане“ примут Реал в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, в первом матче Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу. 

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Гарет Бэйл, Манчестер Сити, Реал, Лига чемпионов
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