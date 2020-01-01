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Гвардиола: Мне сложно предсказать тактику Зидана

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Наставник "горожан" отметил, что всегда будет оставаться болельщиком Барселоны.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 1/8 Лиги чемпионов против Реала.

“Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи Реала после рестарта чемпионата Испании, обсуждали какие-то свои предположения о том, как они начнут этот поединок. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.

Играю я против Реала или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком Барселоны. Этот клуб во многом сформировал мою личность. Но если мне предстоит играть против Барселоны, я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг“, - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

В пятницу, 7 августа, “горожане“ примут Реал в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, в первом матче Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу. 

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Реал, Лига чемпионов
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