Гвардиола: Мне сложно предсказать тактику Зидана

Наставник "горожан" отметил, что всегда будет оставаться болельщиком Барселоны.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 1/8 Лиги чемпионов против Реала.

“Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи Реала после рестарта чемпионата Испании, обсуждали какие-то свои предположения о том, как они начнут этот поединок. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.

Играю я против Реала или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком Барселоны. Этот клуб во многом сформировал мою личность. Но если мне предстоит играть против Барселоны, я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг“, - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

В пятницу, 7 августа, “горожане“ примут Реал в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, в первом матче Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу.