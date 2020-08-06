Ляпорт: Лига чемпионов - это тот трофей, которого нам не хватает

Футболист отметил, что у команды есть незавершенные дела.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт поделился своим мнением об участии команды в Лиге чемпионов.

“У Сити есть незавершенные дела в Лиге чемпионов, мы давно об этом говорим. Это тот трофей, которого нам не хватает.

В прошлом году мы выиграли четыре титула за один сезон, но не смогли победить в Лиге чемпионов. Если придет наша очередь в этом году, это будет прекрасно“, - цитирует футболиста AS.

В пятницу, 7 августа, Манчестер Сити примет Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.