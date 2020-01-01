Каземиро: Отсутствие зрителей на матче с Ман Сити может быть преимуществом для нас

Полузащитник Реала поделился мыслями от предстоящего противостояния в Лиге чемпионов.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро высказался по поводу шансов своей команды одолеть Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Игра без фанатов будет совсем другой. Уверен, это будет очень хороший матч, который будет тяжелым для обеих команд. Но мы - мадридский Реал, и мы точно знаем, что у нас есть шанс выйти в четвертьфинал.

На стадионе будут отсутствовать болельщики Сити, и это может стать преимуществом для нас. Но игроки у соперника те же, и тренер тот же, и мы знаем, что будет сложно, потому что перед нами отличная команда", - приводит слова Каземиро Esporte Interactivo.

Напомним, в первом матче Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 2:1. Ответный поединок состоится в пятницу, 7 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого противостояния.