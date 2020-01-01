Барселона - Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона примет Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 8 августа, Барселона примет Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу и будет проходить без зрителей.

В первом поединке в Италии команды не сумели выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. Этот поединок состоялся до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Барселоне.

Так, в компании William Hill на победу "сине-гранатовых" можно поставить с коэффициентом 1.60, в то время как триумф испанского коллектива оценили в 5.80. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Барселоны - 1.61, победа Наполи - 5.25, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Наполи, которая начнется 8 августа в 22:00 по киевскому времени.