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Барселона - Наполи: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Барселона примет Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Барселона - Наполи: онлайн-трансляция матча
Барселона - Наполи: онлайн-трансляция матча

В субботу, 8 августа, Барселона примет Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Барселона - Наполи будет доступна в этой новости 8 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке в Италии команды не сумели выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. Этот поединок состоялся до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Барселоне.

Отметим, что из-за дисквалификации матч пропустят игроки “сине-гранатовых“ Серхио Бускетс и Артуро Видаль. Кроме того в каталонском клубе есть травмированные футболисты, которые не смогут играть - Луис Суарес, Усман Дембеле и Серхи Роберто. Наполи из-за травмы не поможет Калиду Кулибали.

Обе команды уже завершили выступление в национальных первенствах. Барселона стала вторыми, уступив чемпионство Реалу. А вот Наполи занял седьмое место в национальном первенстве.

Последние матчи Барселоны:

19.07.20. Алавес - Барселона - 0:5 (Ла Лига)
16.07.20. Барселона - Осасуна - 1:2 (Ла Лига)
11.07.20. Вальядолид - Барселона - 0:1 (Ла Лига)
08.07.20. Барселона - Эспаньол - 1:0 (Ла Лига)
05.07.20. Вильярреал - Барселона - 1:4 (Ла Лига)

Последние матчи Наполи:

01.08.20. Наполи - Лацио - 3:1 (Серия А)
28.07.20. Интер - Наполи - 2:0 (Серия А)
25.07.20. Наполи - Сассуоло - 2:0 (Серия А)
22.07.20. Парма - Наполи - 2:1 (Серия А)
19.07.20. Наполи - Удинезе - 2:1 (Серия А)

Последние очные встречи:

25.02.20. Наполи - Барселона - 1:1 (Лига чемпионов)
11.08.19. Наполи - Барселона- 0:4 (Товарищеский матч)
08.08.19. Барселона - Наполи - 2:1 (Товарищеский матч)
06.08.14. Барселона - Наполи - 0:1(Товарищеский матч)
22.08.11. Барселона - Наполи - 5:0 (Товарищеский матч)

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Теги: Барселона, Наполи, онлайн-трансляция, Лига Чемпионов, футбол, онлайн трансляция
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