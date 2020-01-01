Манчестер Сити - Реал: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В пятницу, 7 августа, Манчестер Сити примет Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Манчестере на стадионе Этихад и будет проходить без зрителей.

В первом матче “горожане“ одержали выездную победу над “сливочными“ со счетом 2:1. Этот поединок состоялся до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Манчестер Сити.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.67, в то время как триумф испанского коллектива оценили в 4.33. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 4.60.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.70, победа Реала - 4.00, ничья - 4.50.

Отметим, что в своей истории Манчестер Сити и Реал встречались пять раз - один раз победили “горожане“ и две победы на счету испанцев.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал, которая начнется 7 августа в 22:00 по киевскому времени.