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Манчестер Сити - Реал: онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Манчестер Сити примет Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча
Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча

В пятницу, 7 августа, Манчестер Сити примет Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Манчестере на стадионе Этихад и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал будет доступна в этой новости 7 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В первом матче “горожане“ одержали выездную победу над “сливочными“ со счетом 2:1. Этот поединок состоялся до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Манчестер Сити.

Отметим, что из-за дисквалификации матч пропустят Бенжамен Менди и Серхио Рамос. Кроме того в Реале есть травмированные футболисты, которые не смогут играть - Эден Азар и Марко Асенсио.

Обе команды уже завершили выступление в национальных первенствах. Подопечные Гвардиолы стали вторыми, уступив чемпионство Ливерпулю. А вот Реал сумел обойти Барселоны и завоевать титул.

В своей истории Манчестер Сити и Реал встречались пять раз - один раз победили “горожане“ и две победы на счету испанцев.

Последние матчи Манчестер Сити:

26.07.20. Манчестер Сити - Норвич - 5:0 (АПЛ)
21.07.20. Уотфорд - Манчестер Сити - 0:4 (АПЛ)
18.07.20. Арсенал - Манчестер Сити - 2:0 (Кубок Англии)
15.07.20. Манчестер Сити - Борнмут - 2:1 (АПЛ)
11.07.20. Брайтон - Манчестер Сити - 0:5 (АПЛ)

Последние матчи Реала:

19.07.20. Леганес - Реал - 2:2 (Ла Лига)
16.07.20. Реал - Вильярреал - 2:1 (Ла Лига)
13.07.20. Гранада - Реал - 1:2 (Ла Лига)
10.07.20. Реал - Алавес - 2:0 (Ла Лига)
05.07.20. Атлетик - Реал - 0:1 (Ла Лига)

Последние очные встречи:

26.02.20. Реал - Манчестер Сити - 1:2 (Лига чемпионов)
27.07.17. Манчестер Сити - Реал - 4:1 (Международный кубок чемпионов)
04.05.16. Реал - Манчестер Сити - 1:0 (Лига чемпионов)
26.04.16. Манчестер Сити - Реал - 0:0 (Лига чемпионов)
24.07.15. Манчестер Сити - Реал - 1:4 (Международный кубок чемпионов)

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Теги: Манчестер Сити, Реал, Лига Чемпионов, онлайн-трансляция, футбол, онлайн трансляция
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