"Спасибо": Футболисты выйдут на матчи ЛЧ со словами благодарности медикам

Руководство УЕФА приняло решение провести акцию благодарности врачам, которые боролись с коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт организации.

Каждый футболист выйдет на матчи Лиги чемпионов с нашивкой “Спасибо“ на форме. Благодарность будет написана на языке, который решит руководство команды.

When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words - 'Thank You'.



This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/0dislOsL5s