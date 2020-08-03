"Спасибо": Футболисты выйдут на матчи ЛЧ со словами благодарности медикам

Капитаны также поддержат акцию против расизма.

Руководство УЕФА приняло решение провести акцию благодарности врачам, которые боролись с коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт организации.

Каждый футболист выйдет на матчи Лиги чемпионов с нашивкой “Спасибо“ на форме. Благодарность будет написана на языке, который решит руководство команды.

When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words - 'Thank You'.



This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/0dislOsL5s — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 3, 2020

Отметим, что капитаны команд, кроме надписи “Спасибо“, выйдут на матчи с посланием “Нет расизму“ на своих повязках.

Напомним, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны седьмого и восьмого августа.

Ранее сообщалось, что в Англии введут новое правило из-за коронавируса.