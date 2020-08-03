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"Спасибо": Футболисты выйдут на матчи ЛЧ со словами благодарности медикам

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Капитаны также поддержат акцию против расизма.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Getty Images

Руководство УЕФА приняло решение провести акцию благодарности врачам, которые боролись с коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт организации.

Каждый футболист выйдет на матчи Лиги чемпионов с нашивкой “Спасибо“ на форме. Благодарность будет написана на языке, который решит руководство команды. 

Отметим, что капитаны команд, кроме надписи “Спасибо“, выйдут на матчи с посланием “Нет расизму“ на своих повязках.

Напомним, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны седьмого и восьмого августа.

Ранее сообщалось, что в Англии введут новое правило из-за коронавируса.

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Теги: Лига чемпионов, футбол, коронавирус, акция
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