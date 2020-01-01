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Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

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Французский специалист выделил Манчестер Сити и ПСЖ.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов.

“Для меня Манчестер Сити и ПСЖ являются двумя фаворитами с точки зрения их потенциала. Хотя я чувствую, что парижане менее сильны, чем три или четыре года назад. Ранее они, возможно, были более монолитными по всем позициям.

Конкуренция также была сильнее. Но я думаю, что качество европейского футбола в целом ухудшилось, но команда по-прежнему входит в число двух или трех лучших команд в Европе“, - цитирует Венгера Europe 1.

Ранее Юрген Клопп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Арсен Венгер, Лига чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ
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