Лидер Наполи получил травму в преддверии матча против Барселоны в Лиге чемпионов

Инсинье рискует пропустить важный поединок в еврокубковом турнире.

В матче 38-го тура чемпионата Италии Наполи обыграл Лацио со счетом 3:1.

Несмотря на победу для неаполитанцев поединок оказался не очень хорошим. Дело в том, что ключевой игрок команды Лоренцо Инсинье получил травму под занавес встречи. Он был вынужден покинуть поле из-за мышечного повреждения в верхней области бедра.

Степень серьезности травмы 29-летнего игрока сейчас оценивает медицинский штаб Наполи. Об этом рассказал главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

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“Инсинье уже общался с врачом. Степень серьезности травмы оценят в ближайшие 48 часов, после чего будут известны результаты. Надеюсь, что все не так серьезно, как мы думаем“, - рассказал Гаттузо в эфире Sky Sport Italia.

Отметим, что эта травма ставит под угрозу выступление Лоренцо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится в субботу, 8 августа. Первая встреча команд в Италии завершилась вничью (1:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Лацио.

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