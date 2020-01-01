Иличич рискует пропустить матч Аталанты в Лиге чемпионов из-за проблем с психикой

Словенский футболист, предположительно, страдает от депрессии.

Нападающий Аталанты Йосип Иличич, вероятно, досрочно завершил сезон.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia, форвард по личным причинам отправился в Словению и пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Издания La Repubblica и La Gazzetta dello Sport намекнули, что у футболиста психические проблемы. Судя по всему, он страдает от депрессии.

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Ранее сам Иличич рассказывал, что боялся завершить карьеру летом 2018 года, когда его госпитализировали с таинственной болезнью, которую тогда описывали как аномальную повторяющуюся инфекцию.

В нынешнем сезоне Йосип отыграв в 34 официальных матчах, в которых забил 21 гол. При этом после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, он сыграл только в пяти матчах из-за проблем с лодыжкой. Однако итальянские СМИ полагают, что проблема была не в травме, а в депрессии.

Отметим, что перед матчем Лиги чемпионов между Аталантой и ПСЖ парижане также лишились одного из лидеров команды - Киллиана Мбаппе. У француза диагностировали растяжение голеностопа.

Напомним, матч Аталанта - ПСЖ состоится в среду, 12 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Шахтера признался, что испытывал психологические проблемы.