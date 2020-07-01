Защитник Баварии рискует пропустить матч против Челси в Лиге чемпионов

Бенжамен Павар получил травму во время тренировки.

Защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар получил травму.

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний француз повредил связки левой стопы во время утренней тренировки команды.

По информации издания Sky Sport Germany, из-за повреждения Павар пропустит около трех недель. Таким образом, его участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, который состоится 8 августа, под вопросом.

Ранее сообщалось, что Бавария завоевала Кубок Германии сезона-2019/20.