Матч Манчестер Сити - Реал все же пройдет в Англии - The Guardian
Поединок Лиги чемпионов попал под исключение из правил, введенных правительством Великобритании.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом все же будет проведен в Великобритании.
Поединок был под угрозой срыва из-за того, что правительство Великобритании объявило о введении обязательного двухнедельного карантина для любого прибывающего из Испании.
Однако, по информации The Guardian, матч Манчестер Сити - Реал, который должен пройти 7 августа в Манчестере, попал под исключение из правила. Об этом заявил министр культуры Великобритании Оливер Доуден.
Напомним, первый поединок между командами закончился гостевой победой "горожан" со счетом 2:1.
Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с Реалом.
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