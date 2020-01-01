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Матч Манчестер Сити - Реал все же пройдет в Англии - The Guardian

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Поединок Лиги чемпионов попал под исключение из правил, введенных правительством Великобритании.
Матч Манчестер Сити - Реал пройдет в Великобритании
Матч Манчестер Сити - Реал пройдет в Великобритании
Getty Images

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом все же будет проведен в Великобритании.

Поединок был под угрозой срыва из-за того, что правительство Великобритании объявило о введении обязательного двухнедельного карантина для любого прибывающего из Испании.

Однако, по информации The Guardian, матч Манчестер Сити - Реал, который должен пройти 7 августа в Манчестере, попал под исключение из правила. Об этом заявил министр культуры Великобритании Оливер Доуден.

Напомним, первый поединок между командами закончился гостевой победой "горожан" со счетом 2:1. 

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с Реалом.

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Теги: Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, футбол
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