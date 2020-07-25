Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой срыва

Поединок может не состояться из-за правил Великобритании.

В рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Сити дома должен принимать мадридский Реал.

Как сообщает AS со ссылкой на BBC, матч, который должен состояться 7 августа, под угрозой срыва.

Вся причина в том, что правительство Великобритании ввело обязательный 14-дневный карантин всем, кто прибывает на территорию государства из Испании.

Такие меры были приняты из-за того, что на Пиренеях зафиксирована очередная вспышка коронавируса. За последние сутки обнаружено более 900 случаев заболевания.

Ранее Гвардиола назвал предстоящий матч финалом.