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Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой срыва

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Поединок может не состояться из-за правил Великобритании.
Поединок может не состояться
Поединок может не состояться
getty Images

В рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Сити дома должен принимать мадридский Реал.

Как сообщает AS со ссылкой на BBC, матч, который должен состояться 7 августа, под угрозой срыва.

Вся причина в том, что правительство Великобритании ввело обязательный 14-дневный карантин всем, кто прибывает на территорию государства из Испании.

Такие меры были приняты из-за того, что на Пиренеях зафиксирована очередная вспышка коронавируса. За последние сутки обнаружено более 900 случаев заболевания.

Ранее Гвардиола назвал предстоящий матч финалом.

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Теги: Манчестер Сити, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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