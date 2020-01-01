Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Матч с Реалом - это абсолютный финал

Комментариев: 0
Английский клуб намерен обыграть "сливочных".
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданием от предстоящего матча с мадридским Реалом в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

“Я хочу увидеть отличную игру. Это абсолютный финал. Для нас, для Мадрида, это финал. План состоит в том, чтобы избежать ошибок и сыграть в матче так, как мы умеем.

Я думаю, что то, что произошло в прошлом, не заставит нас играть лучше. То, что произошло в прошлом, - это прошлое. Мотивация - выйти на поле, доказать себе, что мы можем сделать хорошую игру и победить Реал. Это единственное, что мы можем сделать“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что поединок состоится седьмого августа в Англии.

Ранее стало известно, сколько Манчестер Сити планирует потратить на трансферы.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь