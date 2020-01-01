Гвардиола: Матч с Реалом - это абсолютный финал

Английский клуб намерен обыграть "сливочных".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданием от предстоящего матча с мадридским Реалом в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

“Я хочу увидеть отличную игру. Это абсолютный финал. Для нас, для Мадрида, это финал. План состоит в том, чтобы избежать ошибок и сыграть в матче так, как мы умеем.

Я думаю, что то, что произошло в прошлом, не заставит нас играть лучше. То, что произошло в прошлом, - это прошлое. Мотивация - выйти на поле, доказать себе, что мы можем сделать хорошую игру и победить Реал. Это единственное, что мы можем сделать“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что поединок состоится седьмого августа в Англии.

Ранее стало известно, сколько Манчестер Сити планирует потратить на трансферы.