Сане: Если Манчестер Сити победит в Лиге чемпионов, то я порадуюсь за клуб и своих друзей

Футболист признался, что прошлый сезон дался ему непросто.

Новичок Баварии Лерой Сане признался, что будет рад, если его бывшая команда - Манчестер Сити одержит победу в Лиге чемпионов.

“Конечно, у Манчестер Сити есть шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но я принял решение и полностью им доволен. Если они победят, то порадуюсь за клуб и за своих друзей, но я выбрал другой путь. Если это действительно произойдет, не думаю, что буду страдать из-за этого, потому что я сам принял это решение.

Трудно было сказать “нет“ Лиге чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в этом турнире. Но был смысл приехать сюда раньше, чтобы освоиться, найти новый дом и подготовиться к следующему сезону. Все знают, насколько сложным был для меня этот сезон“, - приводит слова Сане The Guardian.

Ранее Сане оценил шансы Баварии в Лиге чемпионов.