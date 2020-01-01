Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сане: Если Манчестер Сити победит в Лиге чемпионов, то я порадуюсь за клуб и своих друзей

Комментариев: 0
Футболист признался, что прошлый сезон дался ему непросто.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Новичок Баварии Лерой Сане признался, что будет рад, если его бывшая команда - Манчестер Сити одержит победу в Лиге чемпионов.

“Конечно, у Манчестер Сити есть шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но я принял решение и полностью им доволен. Если они победят, то порадуюсь за клуб и за своих друзей, но я выбрал другой путь. Если это действительно произойдет, не думаю, что буду страдать из-за этого, потому что я сам принял это решение.

Трудно было сказать “нет“ Лиге чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в этом турнире. Но был смысл приехать сюда раньше, чтобы освоиться, найти новый дом и подготовиться к следующему сезону. Все знают, насколько сложным был для меня этот сезон“, - приводит слова Сане The Guardian.

Ранее Сане оценил шансы Баварии в Лиге чемпионов.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Лерой Сане, Бавария, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь