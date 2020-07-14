Суарес: Мы упустили титул в Ла Лиге, поэтому нужно сконцентрироваться на Лиге чемпионов

Уругваец отметил, что Барселона сама виновата в том, что практически не имеет шансов стать чемпионом Испании.

Нападающий Барселоны Луис Суарес прокомментировал борьбу за чемпионство в Ла Лиге, в которой каталонцы уступают Реалу. Уругваец отметил, что команда еще имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.

"Нужно быть критичными в отношении Ла Лиги - мы сами упустили титул. Все зависело только от нас, так что нам не стоит искать оправданий. Ради гордости и престижа Барселоны нам нужно выиграть два последних матча в Ла Лиге.

После этого нам следует сконцентрироваться на единственном титуле, который мы можем выиграть - Лигу чемпионов. Если мы продемонстрируем свой уровень, но сможем обыграть любого соперника. Одно поражение может дорого нам стоить", - цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона идет второй, имея в своим активе 79 очков. Реал имеет преимущество в 4 балла за два тура до окончания чемпионата.

Ранее сообщалось, что Барселона представила новую форму на сезон-2020/21.