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Моуринью - об отмене дисквалификации Ман Сити: В любом случае это позорное решение

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Португальский специалист считает, что его команда в этом аспекте действует корректно.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнее отстранение Манчестер Сити от участия в еврокубках и сократить штраф с 30 до 10 миллионов евро.

“Это позорное решение, потому что если они не виновны, то их бы не наказали штрафом в 10 миллионов. Если ты не виновен, у тебя не должно быть штрафа.

Если они виновны, то такое решение также является позором, потому что у них должен быть запрет на участие в турнире.

Я не знаю, виновен ли Манчестер Сити или нет, но в любом случае это позорное решение“.

Специалист также оценил аналогическую работу в своей команде.

“Тоттенхэм - это Тоттенхэм. Не думаю, что нам нужно менять подход. В этом аспекте мы действуем более чем корректно. Я доволен тем, как мы работаем. Думаю, это конец финансового фэйр-плей“, - цитирует Моуринью Goal.

Ранее президент Ла Лиги возмутился решением суда об отмене дисквалификации Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Жозе Моуринью, СAS, Манчестер Сити
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