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Президент Ла Лиги возмутился решением суда об отмене дисквалификации Манчестер Сити

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Функционер недоволен работой суда.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко раскритиковал данное решение, ведь он считает, что английский клуб должен быть наказан.

“Мы должны пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, чтобы обжаловать решения в футболе.

Швейцария - страна с богатой историей арбитража, но CAS - не соответствует стандартам“, - приводит слова функционера BBC.

Ранее стало известно, почему CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити.

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Теги: Хавьер Тебас, Лига чемпионов, УЕФА, футбол
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