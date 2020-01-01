Президент Ла Лиги возмутился решением суда об отмене дисквалификации Манчестер Сити

Функционер недоволен работой суда.

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко раскритиковал данное решение, ведь он считает, что английский клуб должен быть наказан.

“Мы должны пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, чтобы обжаловать решения в футболе.

Швейцария - страна с богатой историей арбитража, но CAS - не соответствует стандартам“, - приводит слова функционера BBC.

Ранее стало известно, почему CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити.