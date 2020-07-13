Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, почему CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити

Комментариев: 0
Преступление имеет срок давности.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Сегодня, 13 июля, CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов. “Горожане“ смогут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Читай также: Манчестер Сити отреагировал на решение об отмене дисквалификации клуба в еврокубках

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Ли, причиной такого решения стало то, что большинству нарушений клуба уже пять и более лет. Согласно правил УЕФА срок давности этих нарушений истек. 

Отмечается, что за нарушения, которые были допущены в последние пять лет, Манчестер Сити заплатит 10 миллионов евро, ведь они не настолько критичны, чтобы лишать право выступать в Лиге чемпионов.

Ранее в УЕФА прокомментировали отмену дисквалификации Манчестер Сити в ЛЧ.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, футбол, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь