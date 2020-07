Стало известно, почему CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити

Сегодня, 13 июля, CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов. “Горожане“ смогут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Читай также: Манчестер Сити отреагировал на решение об отмене дисквалификации клуба в еврокубках

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Ли, причиной такого решения стало то, что большинству нарушений клуба уже пять и более лет. Согласно правил УЕФА срок давности этих нарушений истек.

Отмечается, что за нарушения, которые были допущены в последние пять лет, Манчестер Сити заплатит 10 миллионов евро, ведь они не настолько критичны, чтобы лишать право выступать в Лиге чемпионов.

CAS say that the accusations of fiddling sponsorship were “either not established or time barred.” Time barred, in this case, means that they happened more than five years ago and couldn’t be investigated/punished again