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Манчестер Сити отреагировал на решение об отмене дисквалификации клуба в еврокубках

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"Горожане" поблагодарили членов комиссии суда.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию клуба в Лиге чемпионов.

“Манчестер Сити приветствует сегодняшнее решение и видит в нем подтверждение позиции клуба и совокупности доказательств, которые нам удалось предоставить.

Клуб хотел бы поблагодарить членов комиссии за их усердие и профессионализм в ходе рассмотрения дела. Мы также вместе со своими юристами ожидаем полное решение суда“, - сказано на заявлении на официальном сайте “горожан“.

Ранее в УЕФА прокомментировали отмену дисквалификации Манчестер Сити в ЛЧ.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Лига чемпионов, CAS
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Источник: www.mancity.com

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