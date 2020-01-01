Манчестер Сити отреагировал на решение об отмене дисквалификации клуба в еврокубках

"Горожане" поблагодарили членов комиссии суда.

Манчестер Сити высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию клуба в Лиге чемпионов.

“Манчестер Сити приветствует сегодняшнее решение и видит в нем подтверждение позиции клуба и совокупности доказательств, которые нам удалось предоставить.

Клуб хотел бы поблагодарить членов комиссии за их усердие и профессионализм в ходе рассмотрения дела. Мы также вместе со своими юристами ожидаем полное решение суда“, - сказано на заявлении на официальном сайте “горожан“.

Ранее в УЕФА прокомментировали отмену дисквалификации Манчестер Сити в ЛЧ.