В УЕФА прокомментировали отмену дисквалификации Манчестер Сити в ЛЧ

"Горожане" смогут принять участие в еврокубках.

УЕФА прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

“Мы принимаем к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на Манчестер Сити независимым органом по финансовому контролю за предполагаемые нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

Комиссия посчитала недостаточно убедительными доказательства, подтверждающие выводы органа, а также что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени и выходят за пятилетний срок давности, предусмотренный правилами.

В течение последних нескольких лет финансовый фэйр-плей сыграл важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости, и УЕФА остается верен своим принципам. В дальнейшем мы не будем комментировать данный вопрос“, - сказано в заявлении на официальном сайте.

Отметим, что апелляция “горожан“ была частично удовлетворена. Клуб выплатит штраф, который сократили с 30 до 10 миллионов евро.