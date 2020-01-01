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В УЕФА прокомментировали отмену дисквалификации Манчестер Сити в ЛЧ

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"Горожане" смогут принять участие в еврокубках.
УЕФА
УЕФА
uefa.com

УЕФА прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

“Мы принимаем к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на Манчестер Сити независимым органом по финансовому контролю за предполагаемые нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

Комиссия посчитала недостаточно убедительными доказательства, подтверждающие выводы органа, а также что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени и выходят за пятилетний срок давности, предусмотренный правилами.

В течение последних нескольких лет финансовый фэйр-плей сыграл важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости, и УЕФА остается верен своим принципам. В дальнейшем мы не будем комментировать данный вопрос“, - сказано в заявлении на официальном сайте.

Отметим, что апелляция “горожан“ была частично удовлетворена. Клуб выплатит штраф, который сократили с 30 до 10 миллионов евро.

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Теги: футбол, УЕФА, CAS, Манчестер Сити, Лига чемпионов
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