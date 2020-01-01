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Гвардиола: Уверен, что Манчестер Сити будет выступать в ЛЧ

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Испанец уверен в правоте "горожан".
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
getty

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет положительное решение по делу о нарушении финансового фэйр-плея.

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“Цель в каждом сезоне - сыграть в Лиге чемпионов. Абсолютно не важно, что произойдет в понедельник. 

Я уверен, что в следующем розыгрыше мы будем в ЛЧ из-за того, что увидел аргументы клуба. Тем не менее, нам нужно подождать, а потом или клуб, или я сделаем заявление“, - цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, в последнем матче Манчестер Сити крупно обыграл Ньюкасл.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчсетер Сити, Лига чемпионов, футбол, суд
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