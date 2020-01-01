Гвардиола: Уверен, что Манчестер Сити будет выступать в ЛЧ
Испанец уверен в правоте "горожан".
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет положительное решение по делу о нарушении финансового фэйр-плея.
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“Цель в каждом сезоне - сыграть в Лиге чемпионов. Абсолютно не важно, что произойдет в понедельник.
Я уверен, что в следующем розыгрыше мы будем в ЛЧ из-за того, что увидел аргументы клуба. Тем не менее, нам нужно подождать, а потом или клуб, или я сделаем заявление“, - цитирует Гвардиолу MEN.
Напомним, в последнем матче Манчестер Сити крупно обыграл Ньюкасл.
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