Гвардиола: Уверен, что Манчестер Сити будет выступать в ЛЧ

Испанец уверен в правоте "горожан".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет положительное решение по делу о нарушении финансового фэйр-плея.

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“Цель в каждом сезоне - сыграть в Лиге чемпионов. Абсолютно не важно, что произойдет в понедельник.

Я уверен, что в следующем розыгрыше мы будем в ЛЧ из-за того, что увидел аргументы клуба. Тем не менее, нам нужно подождать, а потом или клуб, или я сделаем заявление“, - цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, в последнем матче Манчестер Сити крупно обыграл Ньюкасл.