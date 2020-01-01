Президент Аталанты: Встреча с ПСЖ будет для нас как поход в школу

Итальянский клуб отдаст все силы ради победы.

Президент Аталанты Антонио Перкасси поделился эмоциями после жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов. Итальянский клуб сыграет против ПСЖ.

“Для Аталанты попасть в восьмерку лучших команд Европы - мечта. Это исторический момент для Бергамо.

ПСЖ - очень сильная команда. Мы настроены решительно и постараемся воспользоваться своим шансом. Для Аталанты это будет как поход в школу. Но вечер обещает быть незабываемым“, - приводит слова Перкасси Football Italia со ссылкой на UEFA.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.