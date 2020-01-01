Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Аталанты: Встреча с ПСЖ будет для нас как поход в школу

Комментариев: 0
Итальянский клуб отдаст все силы ради победы.
Антонио Перкасси
Антонио Перкасси
Getty Images

Президент Аталанты Антонио Перкасси поделился эмоциями после жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов. Итальянский клуб сыграет против ПСЖ. 

“Для Аталанты попасть в восьмерку лучших команд Европы - мечта. Это исторический момент для Бергамо.

ПСЖ - очень сильная команда. Мы настроены решительно и постараемся воспользоваться своим шансом. Для Аталанты это будет как поход в школу. Но вечер обещает быть незабываемым“, - приводит слова Перкасси Football Italia со ссылкой на UEFA.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.

Поделись:
Теги: Антонио Перкасси, Аталанта, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь