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Гвардиола: Я уверен, что нам позволят играть в Лиге чемпионов

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В ближайшее время Спортивный арбитражный суд вынесет решение о дисквалификации "горожан".
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

В понедельник, 13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение о законности дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два года из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. 

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что команде все же удастся избежать наказания.

"Мы готовы. У меня есть большая уверенность в том, что нам позволят играть в Лиге чемпионов, потому что мы хотим быть в игре следующие два года.

Я надеюсь, что 13 июля все мы - сотрудники, игроки и весь персонал будем знать, что клуб продолжит развиваться в ближайшие годы", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее Юрген Клопп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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