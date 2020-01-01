Гвардиола: Я уверен, что нам позволят играть в Лиге чемпионов

В ближайшее время Спортивный арбитражный суд вынесет решение о дисквалификации "горожан".

В понедельник, 13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение о законности дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два года из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что команде все же удастся избежать наказания.

"Мы готовы. У меня есть большая уверенность в том, что нам позволят играть в Лиге чемпионов, потому что мы хотим быть в игре следующие два года.

Я надеюсь, что 13 июля все мы - сотрудники, игроки и весь персонал будем знать, что клуб продолжит развиваться в ближайшие годы", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее Юрген Клопп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.