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Клопп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

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Две команды выделяются на фоне остальных.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. 

“Два главных фаворита - это Бавария и Манчестер Сити. Было бы круто, если бы они сыграли между собой. Я не знаю, может ли это случится, встретятся они в полуфинале или где-то еще. 

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Бавария провела впечатляющий сезон в Германии. Команда изменила свой стиль после прихода Флика. Но когда смотришь на футбол, который показывает Манчестер Сити, то очевидно, что это два фаворита. 

Для победы всем нужна удача, но, как я всегда говорил, если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, то должны подготовить свой лучший состав к финалу. Дело не в том, что у других команд нет шансов, просто я действительно считаю, что эти две команды - фавориты“ - приводит слова Клоппа Goal. 

Напомним, Клопп выиграл девятый трофей в карьере.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Лига чемпионов, футбол
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