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Кроос - о поражении в финале ЛЧ-2012: Я столько выпил, что пришлось вызывать скорую

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Немец знатно перепил.
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Футболист мадридского Реала Тони Кроос поделился воспоминанием о проигранном финале Лиги чемпионов сезона 2011/12 против Челси, когда выступал за Баварию.

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“После финала Лиги чемпионов против Челси в 2012 году мы выпивали из-за разочарования. Мы подошли к тому состоянию, когда уже требовались врачи.

Не лучшее решение, но была причина. Я помню, что Джесси (супруга Тони Крооса - прим.ред.) тогда сказала, что мы не можем вызвать врача в тот момент. Вы подумайте о том, что я вызываю врача из-за того, что перепил. 

Не было другого пути облегчить боль от поражения в том матче. В конце концов, мне пришлось самому вызывать врача скорой помощи. Решил, что нельзя допустить, чтобы стало еще хуже“, - цитирует Крооса Einfach mal Luppen.

Ранее бывший футболист Динамо признался, что у него был алкоголизм.

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Теги: Тони Кроос, Лига чемпионов, футбол
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