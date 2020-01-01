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УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов

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Все матчи будут состояться с одного матча.
Квалификация будет состоять из одного матча
Квалификация будет состоять из одного матча
Getty Images

Сегодня, 17 июня, УЕФА провел заседание, на котором решилась судьба Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Европейский футбольный союз также принял решение по поводу старта Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Все матчи квалификации еврокубкового турнира будут состоять из одного поединка. Исключением станет последний раунд плей-оффа (четвертая стадия), где будет сыграно два матча. Старт отборных поединков запланирован на 8 августа. 

Отметим, что Евро-2020 пройдет в 12 городах.

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Теги: Лига чемпионов, футбол
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