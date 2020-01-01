УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов

Все матчи будут состояться с одного матча.

Квалификация будет состоять из одного матча Getty Images

Сегодня, 17 июня, УЕФА провел заседание, на котором решилась судьба Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Европейский футбольный союз также принял решение по поводу старта Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Все матчи квалификации еврокубкового турнира будут состоять из одного поединка. Исключением станет последний раунд плей-оффа (четвертая стадия), где будет сыграно два матча. Старт отборных поединков запланирован на 8 августа.

Отметим, что Евро-2020 пройдет в 12 городах.