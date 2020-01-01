УЕФА объявил форматы и даты доигровок Лиги чемпионов и Лиги Европы

Турниры завершатся в августе.

УЕФА утвердил формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы, об этом сообщает официальный сайт организации.

Как информирует пресс-служба, состоялась видеоконференция, на которой приняли решение по поводу турниров.

Лига чемпионов завершится в рамках мини-турнира в Лиссабоне. Стадии четвертьфиналов, полуфиналов и финал будут состоять из одного матча, которые пройдут с 12 по 23 августа.

Что касается доигровки матчей стадии 1/8 финала, то их судьба будет определена 10 июля на очередном собрании УЕФА. Отмечается, что эти поединки, которые запланированы на 7-8 августа, могут состояться в Порту и Гимарайнш.

Лига Европы будет доиграна в формате “финала восьми“, который состоится в период с 10 по 21 августа. Матчи четвертьфиналов и полуфиналов пройдут в Германии: Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен. Финальный поединок состоится в Кельне.

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