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УЕФА объявил форматы и даты доигровок Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Турниры завершатся в августе.
Соревнования завершатся в рамках мини-турниров
Соревнования завершатся в рамках мини-турниров
Getty Images

УЕФА утвердил формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы, об этом сообщает официальный сайт организации.

Как информирует пресс-служба, состоялась видеоконференция, на которой приняли решение по поводу турниров.

Лига чемпионов завершится в рамках мини-турнира в Лиссабоне. Стадии четвертьфиналов, полуфиналов и финал будут состоять из одного матча, которые пройдут с 12 по 23 августа.

Что касается доигровки матчей стадии 1/8 финала, то их судьба будет определена 10 июля на очередном собрании УЕФА. Отмечается, что эти поединки, которые запланированы на 7-8 августа, могут состояться в Порту и Гимарайнш.

Лига Европы будет доиграна в формате “финала восьми“, который состоится в период с 10 по 21 августа. Матчи четвертьфиналов и полуфиналов пройдут в Германии: Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен. Финальный поединок состоится в Кельне. 

Ранее стало известно, когда CAS вынесет решение о дисквалификации Манчестер Сити из ЛЧ.

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Теги: Лига чемпионов, Лига Европы, футбол
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