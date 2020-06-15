Стали известны детали завершения еврокубкового сезона-2019/20

Шахтер проведет ответный матч с Вольфсбургом в Киеве.

В среду, 17 июня, пройдет заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором утвердят новый формат проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Издание Sky Sport Italia опубликовало информацию о том, как команды будут доигрывать еврокубки в сезоне-2019/20.

Лига чемпионов

В четвертьфинал уже вышли Атлетико, ПСЖ, Аталанта и Лейпциг. В парах Барселона - Наполи (первый матч - 1:1), Манчестер Сити - Реал (2:1), Бавария - Челси (3:0) и Ювентус - Лион (0:1) ожидаются ответные поединки, которые планируют провести 6-7 августа в Барселоне, Манчестере, Мюнхене и Турине.

С 1/4 финала матчи будут проходить в Лиссабоне с 12 по 15 августа. 18-19 августа проведут полуфиналы, а финал запланирован на 23 августа в Стамбуле.

Лига Европы

Сложнее ситуация с Лигой Европы, где в двух парах даже не успели сыграть первые матчи 1/8 финала.

По информации издания, Интер - Хетафе и Рома - Севилья определят победителя в одном матче на нейтральном поле в Германии. Остальные шесть пар сыграют ответные матчи в тех городах, где и было запланировано ранее. То есть ответный матч Шахтера с Вольфсбургом должен пройти в Харькове.

Четвертьфиналы пройдут с 10 по 21 августа в четырех немецких городах - в Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. 21 августа Кельн должен принять финал Лиги Европы.