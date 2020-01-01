Стало известно, когда CAS вынесет решение о дисквалификации Манчестер Сити из ЛЧ

Английский клуб может остаться без еврокубков.

Решение будет вынесено в июне Getty Images

УЕФА исключил Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового Fair Play в период с 2012-го по 2016 год.

Руководство “горожан“ подало апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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В понедельник, 8 июня, CAS начал рассматривать жалобу Манчестер Сити на УЕФА. Процесс слушания продлился три дня, который завершился сегодня.

По информации Sky Sports, Спортивный арбитражный суд вынесет окончательное решение по отстранению Манчестер Сити из Лиги чемпионов в первой половине июля.

Если же апелляция будет отклонена, а клуб займет строчку в топ-4 АПЛ, то место в Лиге чемпионов получит команда, которая займет пятую позицию.

Ранее сообщалось, что бывший агент Канте подал в суд на игрока.