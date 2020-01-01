Начался судебный процесс по делу отстранения Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Английский клуб обвиняется в нарушении финансового Fair Play.

УЕФА исключил Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового Fair Play в период с 2012-го по 2016 год.

Руководство “горожан“ подало апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

По информации Financial Times, судебный процесс по данному делу уже начался. Дело будет рассматриваться на протяжении трех дней по средствам видеосвязи.

Отмечается, что окончательный вердикт от Спортивного арбитражного суда по делу может быть оглашен не раньше августа.

Ранее УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.