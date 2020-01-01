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Начался судебный процесс по делу отстранения Манчестер Сити из Лиги чемпионов

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Английский клуб обвиняется в нарушении финансового Fair Play.
Начался судебный процесс по делу МС
Начался судебный процесс по делу МС
Getty Images

УЕФА исключил Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового Fair Play в период с 2012-го по 2016 год. 

Руководство “горожан“ подало апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

По информации Financial Times, судебный процесс по данному делу уже начался. Дело будет рассматриваться на протяжении трех дней по средствам видеосвязи.

Отмечается, что окончательный вердикт от Спортивного арбитражного суда по делу может быть оглашен не раньше августа.

Ранее УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Теги: Манчестер Сити, Лига чемпионов, суд
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