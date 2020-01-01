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Лиссабон лидирует в борьбе за проведение матчей плей-офф ЛЧ - Bild

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Португалия готова принять турнир.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Getty Images

Лиссабон выиграл конкуренцию за проведение матчей Лиги чемпионов со стадии четвертьфиналов у Франкфурта-на-Майне и Москвы. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в столице России зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, а завершение турнира во Германии дало бы преимущество немецким клубам, которые продолжают выступать на турнире - Баварии и Лейпцигу.

Кроме того, в Лиссабоне есть достаточно стадионов, которые соответствуют требованиям УЕФА.

Ранее УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лиссабон
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