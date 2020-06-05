Коке: Если Лига чемпионов остановят, Атлетико станет победителем

Игрок мадридского клуба считает свою команду триумфатором турнира.

Полузащитник Атлетико Коке высказался о возможном досрочном завершении сезона в Лиге чемпионов.

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“Когда я общаюсь со своими друзьями, то говорю, что Атлетико - триумфатор нынешней Лиги чемпионов. Мы не можем изменить нашу философию. Никто не сможет изменить наш стиль.

Если Лига чемпионов будет остановлена, в этом году мы станем ее победителями. Почему? Потому что мы победили чемпионов“, - цитирует футболиста AS со ссылкой на COPE.

Напомним, в 1/8 турнира Атлетико выбил Ливерпуль.