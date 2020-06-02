Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в Лиссабоне

УЕФА изучает вариант с проведением "финалов восьми" в столице Португалии.

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает различные варианты доигровки нынешнего еврокубкового сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Уже известно, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула (Турция) в Лиссабон (Португалия). Однако, как сообщает Mundo Deportivo, в португальской столице могут провести все четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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УЕФА раздумывает над проведением "финала восьми" в одной стране, чтобы уменьшить количество перелетов. Все матчи будут проходить по одноматчевой системе. Сразу два стадиона в Лиссабоне готовы принять еврокубковые поединки - Да Луж и Жозе Альваладе.

При этом на данный момент неизвестно, где именно будут проведены оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые отложили из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил дату старта нового сезона Лиги чемпионов.