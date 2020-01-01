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Валенсия раскритиковала Гасперини, который приехал на матч ЛЧ с симптомами коронавируса

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Недавно итальянский специалист узнал, что переболел опасным заболеванием.
Валенсия
Валенсия
www.valenciacf.com

Валенсия отреагировала на рассказ главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини, который заявил, что чувствовал симптомы коронавируса накануне матча между командами в Лиге чемпионов.

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“Валенсия хотела бы публично выразить удивление в связи с комментариями тренера Аталанты Джана Пьеро Гасперини. Он заявил, что как накануне, так и в день поединка, который состоялся 10 марта на Месталье, ощущал симптомы, связанные с COVID-19.

При этом он не принимал никаких мер и подвергал всех риску. Такие действия, если они имели место быть, поставили под угрозу огромное количество людей во время поездки в Валенсию и пребывания там“, - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, несколько дней назад анализ крови подтвердил, что у Гасперини есть антитела COVID-19.

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Теги: футбол, Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Валенсия, Лига чемпионов
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Источник: www.valenciacf.com

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