Валенсия раскритиковала Гасперини, который приехал на матч ЛЧ с симптомами коронавируса

Недавно итальянский специалист узнал, что переболел опасным заболеванием.

Валенсия отреагировала на рассказ главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини, который заявил, что чувствовал симптомы коронавируса накануне матча между командами в Лиге чемпионов.

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“Валенсия хотела бы публично выразить удивление в связи с комментариями тренера Аталанты Джана Пьеро Гасперини. Он заявил, что как накануне, так и в день поединка, который состоялся 10 марта на Месталье, ощущал симптомы, связанные с COVID-19.

При этом он не принимал никаких мер и подвергал всех риску. Такие действия, если они имели место быть, поставили под угрозу огромное количество людей во время поездки в Валенсию и пребывания там“, - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, несколько дней назад анализ крови подтвердил, что у Гасперини есть антитела COVID-19.