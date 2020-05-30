Гасперини заявил, что заболел коронавирусом перед матчем с Валенсией

Итальянский специалист рассказал о симптомах заболевания.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини признался, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Валенсией он был болен коронавирусом.

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“Я чувствовал себя плохо за день до матча с Валенсией. В день матча мое состояние только ухудшилось. Если вы посмотрите на фотографии, то заметите, что я не очень хорошо выгляжу. Это было 10 марта.

Две ночи спустя я плохо спал. У меня не было лихорадки, но я чувствовал, что у меня была температура.

Каждые две минуты я слышал машину скорой помощи, потому что рядом с нашей базой есть больница. Это было похоже на военную зону. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в этот госпиталь. Я думал, что мне еще многое предстоит сделать, и я не могу сейчас уйти.

Это была шутка с самим собой, чтобы поднять настроение, но, с другой стороны, я действительно думал о смерти. В субботу, 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за последние годы: час на беговой дорожке и 10 км пробега.

На следующий день мы получили еду от шеф-повара со звездой Мишлен, который является болельщиком Аталанты. Я попробовал ее и сказал: “Это вода“. Еда была на вкус как хлеб. Я полностью потерял чувство вкуса.

Поскольку у меня не было лихорадки, я не проходил тест. Но десять дней назад анализ крови подтвердил, что у меня были антитела COVID-19“.

Наставник также рассказал о ситуации в Бергамо.

“В городе глубокая грусть. В нем густой воздух, ты чувствуешь его везде, на улице, в глазах людей, в закрытых барах и ресторанах, в тишине моего сотрудника, который потерял своего отца.

Потребуются годы, чтобы по-настоящему понять, что произошло, потому что это был центр трагедии. Каждый раз, когда я думаю об этом, это кажется таким абсурдным: пик спортивной радости совпал с глубиной отчаяния для Бергамо“, - цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Аталанты умерли от коронавируса.