Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гасперини заявил, что заболел коронавирусом перед матчем с Валенсией

Комментариев: 0
Итальянский специалист рассказал о симптомах заболевания.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини признался, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Валенсией он был болен коронавирусом.

Читай также: Мэр Бергамо: Матч Аталанта - Валенсия стал биологической бомбой

“Я чувствовал себя плохо за день до матча с Валенсией. В день матча мое состояние только ухудшилось. Если вы посмотрите на фотографии, то заметите, что я не очень хорошо выгляжу. Это было 10 марта.

Две ночи спустя я плохо спал. У меня не было лихорадки, но я чувствовал, что у меня была температура.

Каждые две минуты я слышал машину скорой помощи, потому что рядом с нашей базой есть больница. Это было похоже на военную зону. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в этот госпиталь. Я думал, что мне еще многое предстоит сделать, и я не могу сейчас уйти.

Это была шутка с самим собой, чтобы поднять настроение, но, с другой стороны, я действительно думал о смерти. В субботу, 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за последние годы: час на беговой дорожке и 10 км пробега.

На следующий день мы получили еду от шеф-повара со звездой Мишлен, который является болельщиком Аталанты. Я попробовал ее и сказал: “Это вода“. Еда была на вкус как хлеб. Я полностью потерял чувство вкуса.

Поскольку у меня не было лихорадки, я не проходил тест. Но десять дней назад анализ крови подтвердил, что у меня были антитела COVID-19“.

Наставник также рассказал о ситуации в Бергамо.

“В городе глубокая грусть. В нем густой воздух, ты чувствуешь его везде, на улице, в глазах людей, в закрытых барах и ресторанах, в тишине моего сотрудника, который потерял своего отца.

Потребуются годы, чтобы по-настоящему понять, что произошло, потому что это был центр трагедии. Каждый раз, когда я думаю об этом, это кажется таким абсурдным: пик спортивной радости совпал с глубиной отчаяния для Бергамо“, - цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Аталанты умерли от коронавируса.

Поделись:
Теги: футбол, Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь